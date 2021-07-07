Понад двадцять мільйонів гривень виділили з міського бюджету на соціальну підтримку малозабезпечених мешканців Тернопільської громади та пільговиків.

Про це повідомив начальник управління соціальної політики ТМР Володимир Сулима. Різні види допомоги передбачені програмою “Турбота”, яку затвердили на 2021 рік.

На соціальну допомогу можуть розраховувати члени родин загиблих учасників бойових дій, ветерани війни, люди з інвалідністю, інші потребуючі особи.

“Міською радою прийнята програма «Турбота» на 2019-2021 роки, яка передбачає соціальні виплати за рахунок коштів місцевого бюджету. На 2021 рік програмою передбачені видатки на соціальний захист у розмірі 21 мільйона гривень. Міською радою було прийнято рішення, щоб членам сімей загиблих, учасникам ОУН-УПА щомісяця надавати допомогу у розмірі 850 грн. Особам з інвалідністю І-групи, дітям з інвалідністю надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг від 50 до 100%, учасникам антитерористичної операції виплачується компенсація за земельні ділянки у розмірі 75 тис. грн. Передбачені кошти на оздоровлення ветеранів війни та людей з інвалідністю. Передбачені кошти для надання грошової допомоги, переважно це на лікування та проведення різних операцій. Також передбачені інші виплати згідно цієї програми, на соціальну підтримку, соціальну допомогу тим людям, які її потребують”, – зазначив Володимир Сулима.

Додамо, у рамках програми “Турбота” малозабезпечені та одинокі жителі громади під час карантину отримують продуктові набори. Також на допомогу можуть розраховувати пенсіонери, які залишилися без рідних.