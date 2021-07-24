Проект “Гуманітарна допомога” реалізовують у благодійному фонді “Карітас”. У рамках цієї ініціативи малозабезпечені жителі Тернополя можуть безкоштовно отримати одяг та взуття.

Тернополянка Галина Макух прийшла до “Карітасу”, щоб пожертвувати речі. Жінка каже, що намагається підтримувати малозабезпечених одягом та їжею вже три роки поспіль. “Коли знаю нужденну людину, то намагаюся якимось чином допомогти її. Тут на землі в нас багато різних викликів, кожен з них справляється по своєму. Сильні повинні допомагати слабшим. Не вважаю себе сильною, але намагаюся допомагати тим, хто слабший. Також закликаю до цього інших. Попри те, що зараз все доступне, людей нужденних чимало”.

У рамках проекту “Гуманітарна допомога” небайдужі краяни привозять до “Карітасу” одяг, взуття, побутові речі. Волонтери їх видають потребуючим людям, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульним. Отримати допомогу можна щоп’ятниці об 11.00 год., а також за потреби у робочі дні з 9.00 до 17.00. Бути учасником проекту «Гуманітарна допомога» може кожен, хто відчуває у цьому потребу. Графік прийому одягу: понеділок-п’ятниця з 10.00 до 16.00 год.