У Тернополі сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах через пандемію коронавірусу, отримали допомогу від австрійських благодійників. Це продукти, засоби індивідуального захисту та особистої гігієни, а також консультування у психолога залежно від потреб.

Під час карантину чимало жителів краю втратили роботу, а відтак необхідні доходи на утримання сім’ї. Число малозабезпечених родин, на жаль, зросло, – каже директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Завдяки допомозі небайдужих людей, потребуючі жителі краю можуть пережити несприятливий період.

“У межах проекту “Надання гуманітарної допомоги у час пандемії COVID-19” активно підтримку отримують сім’ї із дітьми, що належать до вразливих груп населення. Вразливість сімей посилюється тим, що непоодинокими є випадки втрати батьками роботи або постійного доходу, особливо у тих сім’ях, де виховуються діти з інвалідністю, що призводить до обмеженості ресурсів сімей для забезпечення потреб дітей. Ще одним чинником, є різке, незаплановане повернення дітей із інституційного догляду та виховання до сімей, що в свою чергу посилює скруту та призводить до неналежного задоволення потреб дітей в даних сім’ях”.

Під час кризового періоду два десятки сімей у Тернополі отримали пакунки з продуктами та засобами гігієни. Також родини можуть скористатися безкоштовними послугами консультування у психолога.

Софія Романська