В Україні посилять відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Відповідний законопроект вже підтримала Верховна Рада у першому читанні. Зокрема, документ передбачає кримінальну відповідальність з чотирнадцяти років за жорстоке поводження з тваринами.

У законопроекті йдеться і про утримання домашніх тварин, за порушення правил можуть притягнути до відповідальності, – зазначає тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська. Зокрема, законопроект забороняє евтаназію як метод регулювання чисельності безпритульних тварин.

«Закон посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, а також передбачає заборону фотопослуг з тваринами, використання тварин у різних публічних заходах. Також законопроект уточнює умови утримання тварин у домашніх умовах. Поліція отримала повноваження конфіскувати тварину до рішення суду, якщо є жорстоке поводження з нею».

Серед основних нововведень – запровадження кримінальної відповідальності з чотирнадцяти років за жорстоке поводження з тваринами. Чи підтримають депутати законопроект у другому читанні, питання залишається відкритим. Оскільки після першого розгляду надійшло понад півсотні поправок, здебільшого вони стосуються використання тварин для проведення експериментів.

Софія Романська