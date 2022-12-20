Жителів Тернопільщини просять бути небайдужими та спільними зусиллями врятувати життя однорічного хлопчика – Давида Кравченка.

У дитини діагностували гострий некротичний енцефаліт. Малюк перебуває в реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні, повідомляють Тернополяни.

Усі витрати на себе взяв в борг – благодійний фонд “Живи”. Та лікування дороговартісне і кожен день дитина потребує медикаментів.

“Просимо допомоги для однорічного Кравченка Давіда. Малюк зараз перебуває в реанімації ТОДКЛ з діагнозом гострий некротичний енцефаліт. Як завжди, в подібних термінових ситуаціях, наш Фонд бере всі необхідні для дитини ліки в борг. На сьогоднішній день ми вже заборгували приблизно 2500грн, і це лише початок лікування.

Друзі, нам потрібна ваша фінансова допомога, а також щира молитовна підтримка за оздоровлення хлопчика”, – пише на сторінці фонду тернополянка Лідія Домарацька.



Реквізити для допомоги:



АТ КБ “Приватбанк”

IBAN: UA143052990000026009033303820

ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога



Для переказів з-за кордону та по Україні – https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804



Карта Приватбанку – 5169330520463859

Отримувач МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу:

Благодійна допомога



Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.



http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти благодійного фонду.