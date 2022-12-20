Жителів Тернопільщини просять бути небайдужими та спільними зусиллями врятувати життя однорічного хлопчика – Давида Кравченка.
У дитини діагностували гострий некротичний енцефаліт. Малюк перебуває в реанімації Тернопільської обласної дитячої лікарні, повідомляють Тернополяни.
Усі витрати на себе взяв в борг – благодійний фонд “Живи”. Та лікування дороговартісне і кожен день дитина потребує медикаментів.
“Просимо допомоги для однорічного Кравченка Давіда. Малюк зараз перебуває в реанімації ТОДКЛ з діагнозом гострий некротичний енцефаліт. Як завжди, в подібних термінових ситуаціях, наш Фонд бере всі необхідні для дитини ліки в борг. На сьогоднішній день ми вже заборгували приблизно 2500грн, і це лише початок лікування.
Друзі, нам потрібна ваша фінансова допомога, а також щира молитовна підтримка за оздоровлення хлопчика”, – пише на сторінці фонду тернополянка Лідія Домарацька.
Реквізити для допомоги:
АТ КБ “Приватбанк”
IBAN: UA143052990000026009033303820
ЄДРПОУ 43538969
МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу: благодійна допомога
Для переказів з-за кордону та по Україні – https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804
Карта Приватбанку – 5169330520463859
Отримувач МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу:
Благодійна допомога
Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.
http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти благодійного фонду.