Свою першу персональну виставку «Малярство» презентував широкому загалу художник із Теребовлянщини Михайло Яремко. Відкрилася вона у Тернопільському обласному художньому музеї. Вернісаж художник приурочив до свого шістдесятиріччя.

– Архітектор за освітою, Михайло Яремко-художник за покликанням, – розповіла Ольга Ваврик, виконуюча обов’язки директора ТОХМ. – В експозиції він представив 40 живописних полотен та 1 графічний автопортрет. Автор працює в жанрі історичної картини, ікони, портрету, пейзажу.

Михайло Яремко малює зі студентських років. Надихнув його на цю справу друг по інституту, роботами якого він захоплювався. На своїй першій картині зобразив зимовий пейзаж зі старими хатами, який назвав «До нас прийшла Коляда». Другою стала робота під назвою «Вознесіння». З того часу й почав малювати ікони та релігійні сюжети.

Його картини намальовані олійними фарбами. Є історичні постаті, пов’язані з рідною Теребовлянщиною, відтворює на полотні своїх рідних та близьких, близькі серцю краєвиди, архітектуру. Є у нього й експерименти з абстрактним живописом. Багато робіт мають ілюстративний характер: яскраві за своєю кольоровою гамою, з чіткими образами, певним сюжетом. Свої картини Михайло Яремко уже представляв на обласній виставці-конкурсі серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. А до ювілеї вирішив організувати персональну виставку.

Привітати художника із відкриттям виставки прийшли колеги-художники, рідні, земляки. Від Обласного методичного центру народної творчості митець отримав Почесну грамоту. Ознайомитися із творчістю Михайла Яремка можна до 14 вересня.

Фото Ірини Дворницької



