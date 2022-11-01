В потрібному місці в потрібний час: патрульні допомогли татові потрапити до квартири, в якій зачинився 2-х річний син.

Сьогодні, близько 8-ї години, на спецлінію звернувся схвильований чоловік, який розповів, що його малолітній син зачинився у квартирі на замок, який відчиняється лише зсередини.

Інспектори негайно прибули за потрібною адресою, зустрілися з розгубленим чоловіком, а за дверима плакав маленький хлопчик. Патрульні Віталій Назаров та Ольга Гаврилюк, не гаючи часу, підручними засобами зламали двері помешкання та зайшли в приміщення. На щастя, 2-річний малюк був цілий та неушкоджений.