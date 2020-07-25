Віддавна запам’яталася фраза “Чим більше пізнаю людей, тим більше мені подобаються собаки”.

Певний час думав, що належить вона Гітлеру, та виявляється, вимовив її великий німецький поет Генріх Гейне. І не просто вимовив, а присвятив своєму чотирилапому другові великий вірш, який переповідає знайомі багатьом думки й почуття. Тим більше – навіяли “собачу” тему наші тернопільські поліцейські, які днями повернулися з Донбасу й привезли звідти цуценя в подарунок місцевому хлопчику, котрий щиро зрадів новому приятелеві.

Я, звісно, не претендую на лаври німецького поета епохи пізнього романтизму, однак маленька кумедна і зворушлива істота приносить велику радість і відсуває на задній план усі життєві прикрощі. Отож:

Ти, може, найвірнішим другом моїм станеш –

Не підведеш, не зрадиш, не обманеш

В твоїх очах читаю я до всього інтерес,

Тобі цікаве все, розумний мій маленький пес

Чекаєш, мабуть, ти на мене й завжди гратись хочеш,

Та сподіваюсь, що для фото мене зараз не …обмочиш.

Ігор Дуда