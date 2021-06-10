Виставку графіки та живопису «Світ навколо тебе» художниці із Козови Ніни Рибіцької відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції представлено більше сотні акварельних та олійних творів, а також декоративно-прикладні вироби та скульптура малих форм.

Нина Рибіцька народилася у Козові в сім’ї педагогів. Любила малювати з дитинства і вже у садочку її роботи демонстрували на виставках. Продовжувала малювати і в школі. Помітивши збідності доньки до мистецтва, мама запропонувала їй піти вчитися у Бучацьку художню школу. Так у 13 років розпочався її цілеспрямований творчий шлях. Через чотири роки юна художниця вступила до Львівського училища декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. Першим місцем роботи Ніни Рибіцької стала Бережанська художня школа. Вже тоді вона зрозуміла, що у подальшому працюватиме тільки з дітьми. Підтвердженням такого рішення стало і навчання на художньо-графічному факультеті Одеського педагогічного університету імені Костянтина Ушинського. З 1992 року і до сьогодні талановита художниця і педагог працює у Козівській школі мистецтв. Її учні неодноразово займали призові місця на конкурсах обласного та міжнародного рівнів.

Раніше Ніна Рибіцька представляла свої роботи на районних та обласних збірних виставках. А персональну виставку організувала вперше.

– На виставці представлено 115 творів, серед яких акварель, живопис, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура малих форм, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Вона відкриває весь творчий потенціал цієї талановитої художниці. Її, як натуру творчу і вразливу, приваблює архітектура рідної Козови, а особисто мене вражають її живописні полотна. Леонардо да Вінчі казав, що поезія – це живопис, який ми чуємо, а живопис – це поезія, яку ми бачимо. У творах Ніни Рибіцької є часточка поезії і дуже багато філософських роздумів над плином життя, над сенсом буття, кожен її твір має поетичну назву.

Привітати художницю з відкриттям виставки прийшли її рідні, друзі, однокласники, художники, учні, колеги, представники влади. Вони дякували за чудовий вернісаж, світлу творчість, працьовитість, скромність та роботу з дітьми і бажали щасливих і довгих років життя і творчості.

– Це світлий і святковий для мене день, – каже Ніна Рибіцька. – Я бачу, що маю багато друзів, мене підтримує і родина, і влада. Приємно бачити тут багато художників, своїх земляків, однокласників, своїх випускниць. Свій шлях я починала із Бережан, це був початок моєї творчої роботи з дітьми, і вже тоді я вирішила, що буду працювати тільки у художній школі: там спокійно, тихо, приходять навчатися талановиті діти. Головне для мене – передати свої знання і вміння дітям. У своїх роботах я просто показую те, що бачу, що мені подобається. Тішуся коли хтось подивиться на мою роботу і в нього настрій підніметься, або побачить те, чого раніше не помічав. Малюю не для виставок, мистецтво – це моє життя.

Виставка «Світ навколо тебе» діятиме у художньому музеї до 23 червня.

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