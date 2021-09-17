Тернополянин Максимко Антонишин виграв у лотерею рятівний укол Zolgensma, вартість якого 2,3 мільйони доларів США.

Збір коштів на лікування дитини припинено, повідомляє Файне місто.

Нагадаємо, Максимко Антонишин хворіє на рідкісне генетичне захворювання СМА. Недуга поступово руйнує м’язи маляти, роблячи її заручником власного тіла. Єдиним порятунком для хлопчика був дороговартісний лікарський препарат для генної терапії спінальної м’язової атрофії. Укол зупиняє прогресування захворювання за допомогою стійкої експресії білка SMN. І цей укол маля таки отримає.

Зазначимо також й те, що окрім Максимка Антонишина рятівний укол виграли ще двоє діток з Тернопільщини – Арсенко Борис та Марчик Юрків.