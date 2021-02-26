Максима Капустяника, якого поранили біля школи з рушниці, виписали з “Охматдиту”

Наприкінці січня до лікарні «Охматдит» був доставлений 11-річний хлопчик з Тернополя з множинними вогнепальними пораненнями у тяжкому стані.

Коли юний футболіст, талант місцевої команди ДЮФК «Чемпіон» та вболівальник ФК «Динамо» Максим разом з молодшою сестрою каталися на санчатах біля своєї школи, пролунав постріл. Єдине, що встиг хлопчик в цей момент – закрити собою маленьку сестричку.

Лікарі боролись за життя хлопця щомиті. В його тілі виявилося більше 40 дробин. Було зроблено два оперативних втручання для ліквідації наслідків вогнепального поранення та усунення ускладнень в результаті отриманих травм. Лікування було складним і довготривалим, проведено за державний кошт лікарнею НДСЛ «Охматдит».

Більше місяця Максим провів на лікарняному ліжку. Завдяки професіоналізму наших неймовірних фахівців життя хлопця вдалось врятувати. Сьогодні він виписаний додому. Попереду ще реабілітація після перенесених травм та відновлення фізичної форми. Але все це – вже щасливий кінець історії.

“Всі ми бажаємо хлопцю міцного здоров’я та здійснення заповітної мрії – стати гравцем ФК «Динамо»! Сподіваємось незабаром побачити тебе, Максим, на футбольному полі!”, – ідеться на сторінці “Охматдиту”.

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