11 абітурієнтів на Тернопільщині здобули максимальні бали під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Їм виплатять премію у розмірі 5000 грн. за кожен предмет.

Тернополянка Вікторія Костецька отримала 200 балів з двох предметів – математики та хімії. Десять інших абітурієнтів здобули максимальні оцінки з одного предмету.

«За результатами основної сесії на сьогодні за всіма предметами, ми маємо 11 двохсотбальників з таких предметів: математика, хімія, біологія, історія України та англійська мова. Варто зазначити, що учасники ЗНО, які набрали 200 балів, є з різних частин Тернопільської області, а саме: Бережанської, Зборівської, Теребовлянської, Великоберезовицької та Тернопільської громад. Також ми маємо багато випускників, які трохи не дотягнули до максимуму, але набрали досить високі бали – 198 та 199. Такі результати є позитивним показником для Тернопільщини, адже рейтинги тієї чи іншої області визначаються не лише за двохсотбальниками, а й за найвищими результатами, які діти показують з тих чи інших предметів» – зазначила Ольга Хома.

Додамо, наразі триває додаткова сесія ЗНО для осіб, які з поважних причин не взяти участі в основній сесії. В управлінні освіти і науки області сподіваються, що за остаточними результатами двохсотбальників побільшає.