Письменник Макс Кідрук вирушає в чергову мандрівку країною, аби презентувати новий роман «Доки світло не згасне назавжди». Цьогоріч розмова буде не лише про книгу, а й про спеціально розроблений до неї мобільний додаток.

До міста Тернопіль завітає 25 вересня. Презентація відбудеться о 19:00, в Палаці Кіно (вул. Франка, 8).

Про роман:

За словами автора, «Доки світло не згасне назавжди» – це суміш драматичної історії та фантастики. Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя: Інді навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Невдовзі в її сновидіннях з’являються химерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче мерхне світло довкола дівчини. Щоправда Рута не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.

Мобільний додаток:

Найбільш ефектною частиною додатку буде інтерактивна обкладинка, але найважливішою – додаткові тексти або відгалуження основного сюжету, які описуватимуть другопланових героїв, розкриватимуть невидимі зв’язки, показуватимуть той чи той епізод з абсолютно несподіваного боку. Що це дає? Для читача – глибину, для автора – можливість створити об’ємну історію з купою взаємопов’язаних деталей, складність і продуманість яких обмежується лише його уявою.

Більше про книгу й додаток можна буде дізнатися під час презентації.

Організатор туру – Мистецьке об’єднання «Стендаль», партнер – Мистецький фестиваль «Ї», інформаційний партнер – Територія.

Посилання на подію: https://www.facebook.com/events/2136023036508011/ Квитки тут: bit.ly/31sZ63p



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Інформаційний партнер – Територія.