Тернопіль і ще сім районів області з понеділка — у червоній карантинній зоні.

Поліція вже попередила підприємців щодо необхідності запровадження карантину. Втім, вони відмовляються виконувати вимоги і виходять на акції протесту.

У Бережанах підприємці перекривали дорогу. Таким чином вони намагалися привернути увагу до власних вимог. Долучаються до акцій протесту власники бізнесу у Чорткові, Кременці, Тернополі.

“Ми повинні жити повноцінним життям, адаптовуватися до нових викликів, а не ховатися від вірусу. Поліція покликана нас оберігати, а не зачиняти. Є інші виходи, варто шукати їх. А нам, громадянам, при тому, не ховати голову в пісок, а вставати, виходити, й говорити до влади. З колегами спортивно-оздоровчого клубу прийшли на мирну акцію протесту підприємців, у якій взяло участь близько 150 осіб і ряд полісменів навколо”, – зазначає підприємиця Світлана Пушкар.

Тернопільські підприємці підготували звернення до Уряду та Верховної Ради з проханням дозволити їм працювати в умовах карантину. Завтра вони планують продовжити протест біля облдержадміністрації у другій половині дня.

Софія Романська





Читайте на цю тему:

Червона зона: поліція готується з понеділка штрафувати підприємців. ВІДЕО

На Тернопільщині підприємці перекрили дорогу через “червону зону”