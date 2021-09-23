“Маємо бути готовими до погіршення ситуації”, – епідеміолог про штам “Дельта” на Тернопільщині

220 хворих на COVID-19 зареєстрували сьогодні на Тернопільщині.

За словами епідеміологів, найбільше інфікованих виявили у Чортківському і Тернопільському районах. Троє людей померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині зберігає тенденції до погіршення. Втім, порівняно з минулим роком, хворих менше, – каже епідеміолог Володимир Паничев. Він пов’язує це із наявністю колективного імунітету до хвороби.

“Бачимо, що кількість хворих збільшується. І такі тенденції будуть продовжуватися далі. Це пов’язано із деякими обставинами, до прикладу, із циркуляцією варіанту Дельта. Зокрема, до цього штаму більш сприятливі діти, молоді соціально активні люди. Сприяє погіршенню ситуації також і сезон, коли активні віруси грипу та ГРВІ. Тож ми маємо бути готовими до погіршення ситуації. Жовта зона введена, щоб запобігти подальшому ускладненню епідситуації. Оскільки з врахуванням тенденцій потрібно застосовувати вплив на цю ситуацію”.

Нині з коронавірусом бореться понад дві тисячі жителів області. Близько трьохсот хворих — у важкому стані та потребують стаціонарного лікування.