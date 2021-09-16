Знайти себе, істинне покликання, розкрити талант. Це завдання першочергово ставить перед собою кожна свідома людина.

Буває, що дорослий чоловік десятки років працюючи на одній роботі, обіймаючи гарну посаду, не почувається щасливим, бо це – не його покликання. І лише в поважному віці наважується здійснити найзаповітнішу мрію дитинства. Так бухгалтери стають танцюристами, менеджери – фотографами, механіки – художниками… Тому знати, чого ти хочеш від життя, і вперто крокувати до мрії найкраще з юних літ, коли все видається чарівним, легким і таким досяжним…

Сьогодні розповім історію хлопчини, якому лише 12 років, а він уже знає, чого хоче від життя. Знайомтеся, Юрій Потурай, мешканець села Великі Бірки. Хлопець твердо переконаний, що його покликання – кулінарія.

«Він з раннього дитинства обожнював усе, що пов’язане з кухнею. Ми завжди купували йому різноманітні іграшки: машинки, конструктори, а він переважно любив гратися іграшковими кухнями, посудом, щось готував на маленькій іграшковій плиті.

Пам’ятаю, як напередодні свята Миколая, ми з ним поверталися з дитячого садочку додому. Він був дуже засмучений. Я й запитую: «Синочку, що трапилося, чому такий сумний? А він зі сльозами на очах відповідає, що вихователька сказала, якщо вони будуть чемні, то Миколай принесе хлопчикам машинки, а дівчаткам – ляльки. А тоді почав плакати і зізнався, що не хоче машинку, а нову кухню. Звичайно, Миколай виконав його бажання», – розповіла мама хлопчика, пані Наталя.

Жінка каже, Юрчик завжди радо допомагав їй на кухні, з цікавістю спостерігав, як мама готує, запитував про рецепти, спеції.

Згодом, коли трохи підріс, Юрій вирішив і сам спробувати свої сили в кулінарії, і це виявилося дуже захопливим заняттям для хлопця.

«Спочатку я готував канапку, яєчню. Але згодом почав цікавитися різноманітними рецептами, переглядав відео в Ютубі, навіть підписався на курс відео-уроків від переможця «Мастер Шефа» Євгенія Клопотенка». Тому згодом сам готував «Наполеон», «Спартак», «Бігвелінтон», «Жульєн»…», – розповів Юрій.

Окрім того, хлопчина ошелешив і тим, що в свій юний вік має майже десяток авторських рецептів, серед яких неперевершені сирники в грибному соусі, рисові панкейки, мітболи в томатному соусі та інші.

«Юрчик обожнює експерементувати, знає, як поєднувати різноманітні спеції. На кухні господарює він. Ми з чоловіком лише дбаємо, щоб були всі необхідні продукти, інгредієнти. Щодня захоплено очікуємо на нову авторську страву. Причому щоразу вона не лише смачнюча, а й по-особливому подана», – додала пані Наталя.

Також жінка розповіла, що син брав участь у проєкті «Книга добра». Цей масштабний міжнародний соціальний проєкт мандрує світом та об’єднав тисячі дітей і дорослих з єдиною метою – відшукати унікальні історії про добро в усіх проявах. Це Книга про Україну, про нас, українців, і про майбутнє, вона містить в собі щире, нерафіноване добро.

Участь у створенні «Книги Добра» взяли більше 500 тисяч дітей і дорослих з усіх куточків України. 350 переможців попередніх етапів міжнародного соціального проєкту «Книга добра» мали змогу бути в складі української делегації та передати примірники в найбільші бібліотеки світу, зокрема Ватикану, Туреччини, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та України.

«Задумка проєкту полягала у тому, щоб дитина розповіла про добрі вчинки, наміри. Оскільки Юра любить готувати, то почав пекти медове-імбирне печиво і роздавати його, їздив з гостинцями у дитячі будинки. А ще ми замовили спеціальну форму для печива у вигляді логотипу «Книги добра». Зрештою він та інші переможці їздили у Литву, Латвію, Естонію, де у посольствах презентували «Книгу добра», – поділилася жінка.

Юра веде свою сторінку у соцмережах, зокрема в Інстаграмі. Має майже чотири тисячі підписників. В інтернеті Юрій виставляє фотографії страв, ділиться рецептами, переймає досвід у більш досвідчених кухарів.

На запитання, чи хотів би спробувати свої сили на популярному кулінарному шоу, Юра каже: «А школу куди я подіну? Треба вчитися, на все свій час».

Ким стане у майбутньому, хлопець уже знає: шеф-кухарем одного з кращих (хоч я більш ніж упевнена, що найкращого) ресторанів у Тернополі.

Нехай дитячі мрії завжди здійснюються!

Зоряна ДЕРКАЧ, Свобода