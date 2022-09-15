Інформаційна війна важлива складова повномасштабної війни. Тому країна, яка бореться з агресором, повинна бути завжди готова не лише до військових ударів, а й до інформаційних. А їх московське ФСБ підготувало дуже багато.

Вілла Зеленського

Так, 23 лютого 2022 року, за 12 годин перед повномасштабним вторгненням, на болотах москви розробили та поширили по всіх пропагандистських ресурсах матеріал, що президент України купив віллу у Маямі за $34 мільйона. Також Володимир Зеленський нібито «вивів» з України на власні рахунки за кордоном більше $1 мільярда, накупив багато золота і так далі.

«Розслідування» формувалася класичними методами створення «фейку». Цифри розбавили складними назвами міжнародних банків та інвестиційних фондів, малозрозумілими скрінами з якихось іноземних сайтів, виписами з баз даних. А головні джерела інформації – анонімні інсайдери. На перший погляд правдоподібно, а насправді жодні цифри перевірити нереально.

І вуаля. Виходить розгромна стаття, що Президент Зеленський перед війною вивів з України купу грошей, щоб безбідно жити на віллі у Маямі після своєї втечі. Звичайно, коли московські війська займуть Київ за 2 дні.

Мета таких «розслідувань» зрозуміла: дискредитація перших осіб держави перед повномасштабним вторгненням.

Як було насправді ми всі знаємо.

Вілла Надала

Тепер маємо черговий інформаційний вкид. Раніше вілла у Надала була в Іспанії. Тепер зміна адреси. Тернопільське інтернет-видання, оприлюднило нібито своє авторське розслідування про міського голову Сергія Надала та його родину. Основний посил: мер нібито купив особня в Маямі за 2$ млн.

Схема розслідування така ж, як і про віллу Зеленського. Тільки вілла в десятки разів дешевша. Дивне співпадіння, теж у Маямі. Ті ж скріни з соцмереж, іноземних сайтів та баз даних. Купа складних речень з недіючими прямими гіперпосиланнями та посиланнями на неіснуючі сайти. Ну й, звичайно, анонімні інсайдери. Як наслідок, читач нічого не розуміє і запам’ятовує з тексту лише одне – Надал і особняк у Маямі.

От, що відповів на це «розслідування» Надал у фейсбук: Останні кілька днів в Тернополі розповсюджується інформація про нібито мої «вілли» і «мільйонні статки». Відповідаю:

1. Інформація про мої «маямські вілли» за мільйони доларів – фейк, так само як і колись про мої «іспанські дачі». Їх створювали і будуть створювати. Ця інформація – брехня.

2. Моя донька Анастасія – вже давно доросла. Більше 10 років вона живе самостійно. Зараз у неї своя сім’я. В неї окреме життя і своя карʼєра. Як і кожен батько бажає своїй дитині здоров’я і щастя, так і я бажаю, щоб були здорові вона, її чоловік і вся сім’я.

3. Я щороку подаю декларацію про свої статки. Вона є відкритою і публічною. В Україні є компетентні органи, які займаються перевіркою декларацій чиновників. Якщо це була би правда, що написано в статті, то ви би про це дізналися від цих органів.

Я також читав це нібито «розслідування». Можу додати лише одне: мені було приємно ще раз переглянути відео з весілля моєї дочки два роки тому. Все інше – фейк і брехня.

Докази, що це фейк

Однак ґрунтовний аналіз «розслідування» дозволяє розбити цей фейк і визначити його справжнє авторство.

Перше. Цей текст писали одні і ті ж автори

Як і в «розслідуванні» про віллу Зеленського, у тернопільському тексті наголошується на трьох основних складових: 1. Гроші. 2. Нерухомість. 3. Коштовності. На думку соціологів ФСБ ці три теми найбільше очорняють особу.

Друге. Статтю написали російською, а потім переклали

У тексті є дуже багато словосполучень, які доводять, що його оригінал писали не українською мовою. Для прикладу такі словосполучення: індустрія гостинності (мало б бути готельний бізнес), наслідниця (мало б бути спадкоємниця), гостинна з кухнею (мало б бути зала з кухнею).

Це доводить, що на початку був російськомовний текст (або його більша частина), який прогнали через автоперекладач. Згодом текст вичитувала особа, в якої, українська, як мінімум, не рідна. У словниковому запасі якої не існує українських слів: готель, зала, спадкоємниця.

Третє. Більшість скрінів зроблені з комп’ютера поза Україною

Текст густо розбавлений скрінами з соцмереж та інших інтернет ресурсів. Але видно, що більшість з них – російськомовні. Тобто стартові сторінки соціальної мережі LinkedIn та інших мереж, які використовував у роботі автор, є російськими. Лише частина з скрінів україномовні. І вони стосуються не самого «розслідування», а пошуку супутніх фото.

Головний висновок

Добре, що рашисти витрачають гроші на такі «розслідування», а не вкладають їх у каски, броніки та зброю для своїх орків. Тому Україна перемагає.