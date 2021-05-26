Інтерактивну книгу “Магічний Кобзар” презентували вчителям і старшокласникам Тернопільщини. Про це розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Це книга-гра, яка містить механічні та електронні компоненти, а також онлайн-квест.

“Магічний Кобзар” поєднує портативну книжку-гру, онлайн-квест та аудіовізуальні матеріали. Серед основних героїв — видатні українські письменники: Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко. Вони «розповідають» про власне життя звичайною мовою. Кожен опікується «островом». Всі завдання та загадки відповідають програмі ЗНО. “Завдання об’єднані одним сценарієм. Щоб стати учасником онлайн-гри, потрібно зайти на сайт ILearn та зареєструватися. Отримавши власний кабінет, в учасника буде можливість обрати квест. Його можна пройти у два способи – з «Магічним Кобзарем» або без нього. У квесті є запитання про життя та творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка», – розповідає керівниця та співавторка проєкту Надія Грачова.

На думку авторів проєкту “Магічний Кобзар”, інтерактивна гра допоможе старшокласникам закріпити знання з української мови та літератури. Книгу створили освітні експерти за підтримки Українського культурного фонду. Школи на Тернопільщині отримають її безкоштовно.