Магічна суміш: у Тернополі виступить гурт фіналістів відомого шоу

31/01/2019 Розмір тексту:

Вінницький гурт «Jazzforacat», серед виконавців якого – фіналісти шоу Х-Фактор, збираються до Тернополя. Концерт відбудеться 9-го лютого у Палаці Кіно о 19.00.

Як розповіли організатори концертної програми, фіналісти шоу Х-Фактор 9 – учасники багатьох фестивалів та телепроектів.

«Jazzforacat – це музика, яка спонукає почути свою душу. Це стенограма емоцій, почуттів і настроїв, ритмів та життя. Магічна суміш, що здатна проходити через свідомість людей. Це мова, втілена у прекрасні звуки. Лірика, що стосується кожного, і закохує з перших акордів», – мовлять про свій гурт його учасники.

Гурт «Jazzforacat» утворився у 2016 році у Вінниці. Цей музичний колектив давав концерти майже по всіх великих містах України. На черзі – поїздка до Тернополя та Львова. Першим прийматиме вінницьких гостей Тернопіль.

Софія Романська