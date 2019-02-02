Майже сім тисяч абітурієнтів з Тернопільщини зареєструвалися на пробне ЗНО

02/02/2019 Розмір тексту:

Завершилася реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак на Тернопільщині на пробний іспит зареєструвалося 6700 абітурієнтів, загалом по Україні – майже 97 000.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 16 березня, а 23 березня абітурієнти складатимуть тестування на вибір: з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики або ж з іноземних мов.

Як повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, участь у пробному ЗНО добровільна, а також платна. Один іспит вартує 138 грн.

«Ми наголошуємо, що брати участь у пробному тестуванні не є обов’язково. Загалом його мета – ознайомити учасників тестування з процедурою проведення ЗНО та зі змістом завдань, які будуть на основній сесії. На пробне тестування з Тернопільської області зареєструвалося майже сім тисяч абітурієнтів. Останній день реєстрації – 1 лютого. О 18.00 сьогодні було закрито програму реєстрації».

Додамо, пробне ЗНО в Україні проводять десять років поспіль. Його основна мета – підготувати абітурієнтів до проходження основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Софія Романська