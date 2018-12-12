Майже два мільйони гривень з держбюджету – на придбання будинку сімейного типу в Козові. ФОТО

12/12/2018 Розмір тексту:

У новому будинку сімейного типу в Козові оселилася сім’я із восьми осіб. П’ятеро діток у сім’ї Віталія та Галини Сірих – прийомні, одна власна. Сьогодні, 12 грудня, у новій оселі побував голова ТОДА Степан Барна.

Для того, щоб дітки могли зростати у повноцінних сім’ях, держава системно виділяє кошти на придбання помешкань. Цього року на Тернопільщині придбали уже два будинки сімейного типу – у Бережанському районі (вартість понад 1,1 млн. грн.) та Козові (вартість більше 1,8 млн. грн.). На облаштування будинку в Козові додатково з місцевого бюджету виділили ще 580 тис. грн.

Діана, Мирон, Наталя, Дмитрик та Юрчик – сьогодні щасливі, що потрапили до родини, де є любов, тепло і затишок.

“Я думаю, що в нас унікальна ситуація, бо ми відкрили вже 11-ий будинок сімейного типу. Це ще раз підтверджує, що держава звертає увагу на проблематику сім’ї, бо жоден інтернат ніколи не зможе дати того, що дає сім’ я. Дякую вам, Галино та Віталію за ваше велике серце і за те, що даруєте діткам щастя і радість”, – звернувся до сім’ї Сірих голова Степан Барна.