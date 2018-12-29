Майже чотири сотні юних читачів бучацької газети, побажавши миру для України, отримали подарунки. ФОТО

Як розповів головний редактор газети Василь Тракало, таку акцію «Нова доба» провела вже четвертий рік поспіль. За його словами, юні бучачани охоче писали листи в редакцію і просили не лише солодощів та подарунків, але й миру для України та здоров’я для рідних.

– Кожен лист дитини був для нас особливим. Малеча писала про свої добрі справи упродовж року та просила гостинців. У нашій газеті є дитяча сторінка «Ластівка», саме завдяки ній діти й спілкувались з Чудотворцем. Оскільки Миколай не в змозі допомогти усім діткам, то редакція «Нової доби» разом з народним депутатом України Миколи Люшняком вирішили йому сприяти. У перший рік проведення акції ми запрошували малечу у Будинок культури й вручали подарунки там. Цьогоріч дітки приходили за гостинцями у редакцію газети,– поділився Василь Тракало.

Нардеп Микола Люшняк вже вкотре стає меценатом до Дня святого Миколая на Тернопільщині. За його словами, створити для дітей святкову атмосферу у цей день дуже важливо.

– Мені було дуже приємно зробити сюрпризи для маленьких бучачан. Їхні щирі та непідкупні посмішки варті того, аби кожного року створювати для них радісну атмосферу, невелике свято. Те, що діти вірять у Чудотворця, свідчить про їхню духовність та виховання,– зазначив Микола Люшняк.