Майстриня з Тернопільщини прикрашає ялинку власноруч розписаними іграшками. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усе життя, майже 35 років працювала на Теребовлянській фабриці ялинкових прикрас у цеху художнього розпису іграшок. На початку 50-х розписували звичайні скляні кулі, Дідів Морозів, Снігурок, шишечки та грибочки. Були і скляні «робітники і селянки», «шахтарі», «комбайни і паровозики». Потім відтворювали перший супутник, ракету, собачок, які злітали у космос, космонавта у скафандрі, а ще – качани кукурудзи, «кошики достатку» із написом «СРСР». А потайки, від начальства розписували для своєї родини іграшки із Ангелами, Святим сімейством, маленьким Ісусиком, скляні кулі із написами «Христос Рождається!». Я й нині їх зберігаю», – розповіла майстриня.

Свого часу жінка так філігранного розписувала скляні вироби, що вони згодом ставали справжніми раритетами на різноманітних всеукраїнських та всесоюзних галузевих виставках. Віра Григорівна із одним записом у трудовій книжці наприкінці 80-х пішла на пенсію, маючи звання «Майстер – золоті руки».

Уже традиційно майстриня щороку до родинної ялинки додає й свої іграшки, розписані нею наприкінці 50-х і в наступні десятиліття.

Тож і нині у казковому новорічному скляному дивоцвітті на ялинці у садибі Віри Григорівни Самолук, серед чудових іграшок є й особливо пам’ятні. Це іграшки, які вона розмальовувала у переддень народження нині вже 57-річної дочки Галини, а ще – присвячені п’ятьом внукам та дев’ятьом правнукам.