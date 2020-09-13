Від початку нового навчального року у Тернополі курсують шкільні тролейбуси, які забезпечують належний доїзд учнів до загальноосвітніх закладів міста у період карантину.

Відповідний громадський транспорт обладнаний табличками «Діти».

Орієнтовний графік відправлень тролейбусів з 14 вересня, що здійснюють шкільні рейси (можливі уточнення):

Тролейбус №5/1 випуск:

8:07 вул. Київська – 8:17 вул. Лесі Українки – 8:21 вул. Слівенська – 8:31 Центр

Тролейбус №7/2 випуск:

08:37 Фарм. фабрика – 08:50 Парк Національного відродження

Тролейбус №8/1 випуск:

07:48 Газопровід – 08:35 вул. Морозенка

Тролейбус №10/3 випуск:

08:04 вул. Київська – 08:27 Центр – 8:37 вул. С. Петлюри

Тролейбус №11/4 випуск:

07:57 вул. Лучаківського – 08:03 вул. Тролейбусна – 08:18 Центр – 8:28 вул. Слівенська

Нагадаємо, перевезення учнів шкільними тролейбусами здійснюється за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина». Для школярів проїзд – безкоштовний. В шкільних тролейбусах дозволено супровід батьками учнів молодших класів, проте для супроводжуючих осіб проїзд буде платний відповідно до діючих тарифів на проїзд.

Для належної організації навчального процесу керівники загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя ознайомлені з графіком виконання шкільних рейсів.