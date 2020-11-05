Ціни на м’ясо на тернопільських ринках і в магазинах пішли вгору. Продавці пов’язують це із сезонністю.

Підприємиця Ольга Куц займається продажем м’яса шістнадцять років поспіль. Жінка каже, що на зиму воно завжди дорожчає.

“Постійно спостерігаємо таку тенденцію, що м’ясо дорожчає до Нового року і Різдвяних свят. У такий період складніше виробнику, тому він змушений піднімати ціни. Є певний ажіотаж з боку покупців. Так було раніше. Цього року тенденції підвищення цін розпочалися ще у вересні. Ймовірно, пов’язано це із карантином. Для підприємців зараз складні часи. Купівельна спроможність знижується, а податкове навантаження збільшується. Крім того, від нас вимагають касових апаратів, що є непосильним для багатьох”.

Протягом вересня-листопада ціни на м’ясо підвищилися щонайменше на 15%, – повідомляють статистики краю. Підприємці прогнозують продовження цієї тенденції на початку зими. Тож чи стане м’ясо розкішшю до Нового року, побачимо згодом.