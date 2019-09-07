Сьогодні у Вільнюсі збірна України проведе черговий матч кваліфікації до Євро-2020 проти господарів штучного газону – команди Литви.

А це означає, що перед грою на каналі “Футбол1” буде програма “Головна команда” і ми знову почуємо знамените протяжне “е-е-е-е-е” у виконанні відомої “зірки” спортивної тележурналістики місцевого “розливу”. А також, можливо, дізнаємося від нього ж, що “каміння будемо збирати восени”. І що слід зробити “ракурс в історію”…

Якщо ж говорити цілком серйозно, то наступна гра мала б бути для команди А. Шевченка однією з найлегших з тих, що залишилися. Литовці самі створили передумови для такої оцінки своїх можливостей, поступившись в гостях самому Люксембургу і не спромігшись на реванш над представниками Великого Герцогства у себе вдома. І якщо у наших футболістів раптом виникнуть якісь проблеми у Вільнюсі, можна майже безпомилково передбачити, що створять вони їх собі самі. Але, думається, вони цілком свідомі того, що подібні речі нині – завелика розкіш. Португалія, попри “пробуксовку” на старті, залишається фаворитом групи та й із сербами, навіть після приголомшливих 5:0 у Львові, ще далеко не все вирішено. Отож, на порядку денному – матч Литва – Україна і – чергова серія прогнозів від тернопільських футбольних “мессінгів”:

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 1:2

Віктор Уніят, головний редактор газети “Свобода” – 0:1

Майкл, студент-медик з Гани – 0:1

Микола Рудик, експедитор – 0:2

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:1

Василь Івегеш, головний тренер студентської збірної України – 0:2

Роман Петришин, пенсіонер – 1:3

Резюме: суцільний оптимізм в очікуваннях за винятком легкого скепсису мого шановного тезка. Ох вже ті художники…

Ігор Дуда