Литовська компанія представила на Тернопільщині інноваційний проект “Моя школа”. ФОТО

24/01/2019 Розмір тексту:

Запровадження інноваційних технологій у роботі багатьох галузей та сфер життєдіяльності – це вимога часу. А тому, щоб бути сучасними та максимально ефективними на Тернопільщині підтримують багато ініціатив, спрямованих на покращення та оптимізацію роботи.

Однією із таких ініціатив, яку представила в області литовська компанія NEVDA, є проект «Моя школа», що передбачає електронну систему оцінок, розкладу та відвідування. Сьогодні, 24 січня, її представники зустрілися з заступником голови ТОДА Юрієм Юриком.

«Ваша делегація і ваша місія в частині впровадження ІТ-технологій і нових освітніх технологій для нас є важливою. А впровадження цього проекту в освітніх закладах області буде однією із важливих точок співпраці щодо зміни балансу зовнішньо-торгівельного обороту і прямих інвестицій Литви в Україні», – звернувся Юрій Юрик до наших гостей.

Крім того, він додав: «Як в Україні, так і на Тернопільщині ІТ-напрямок дуже динамічно розвивається. А хороші спеціалісти отримують престижну заробітну плату».

«Ми бачимо і розуміємо, що впровадження цих технологій якісно змінюють різні напрямки діяльності. І якщо ми говоримо про освіту, то за останні чотири роки в будівництво, реконструкцію шкіл, їх модернізацію, придбання нового шкільного обладнання, шкільних автобусів було вкладено близько 300 млн. грн. Водночас, на електронний документообіг перейшла уже й Тернопільська обласна державна адміністрація. Тому інформаційна система для шкіл «Моя школа» – на часі. І це практичний предмет для обговорення і впровадження ваших технологій на Тернопільщині», – підкреслив заступник голови ТОДА.

Зацікавлені у співпраці з нашою областю й представники литовської компанії. Адже, за їх словами, Тернопільщина – одна з передових регіонів, які хочуть працювати і відкриті для пропозицій. Саме тому, перед тим як відвідати такі міста як Запоріжжя та Харків, вони спершу відвідали Тернопільську область.