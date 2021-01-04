У дикої лисиці, яку знайшли на вулиці Романа Купчинського у Тернополі і згодом транспортували до ветеринарної клініки, виявили сказ.

Про це у мережі повідомив начальник управління у головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області Олександр Дністрян, пише Терміново.

“Лисиця, яку 23 грудня 2020 року у дворі на вулиці Купчинського, 9 (м. Тернопіль) відловили зооактивісти та направили на реабілітацію до м. Львова, виявилась скаженою. Про це у листі до Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомили львівські колеги-ветеринари. Діагноз “сказ” підтверджений в державній лабораторії після того, як лисиця загинула в ветеринарній лікарні. Тепер спеціалісти Тернопільської міської державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть заходи, передбачені чинною інструкцією “Про заходи щодо боробтьби зі сказом тварин” – у дворі та підвальному вікні проведуть дезінфекцію, здійснять вимушену вакцинацію можливих контактних тварин. Медикам повідомлено про контактних осіб, які довозили хвору тварину на лікування.

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням квалфікованої медичної допомоги смерть неминуча”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, тварину з вікна багатоповерхівки помітила тернополянка Зоряна Галюк. Тварину впіймали зоозахисники та відвезли її на рентген. Згодом лисицю транспортували у притулок для диких звірів.