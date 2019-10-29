Упродовж доби на Тернопільщині дощитиме. Температурні показники теж частково знизяться. В регіоні господарюватиме холодний атмосферний фронт.

Волога погода переважатиме повсюди, як не з туманами, то ще із дощовими залишками фронту, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Внаслідок впливу атмосферного фронту поширюватиметься холодне повітря.

«Теплу погоду поступово витіснятиме з нашої території антициклон Oldenburgia, який перебуває поки що аж під Ісландією. В Україні поступово холодає. Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів. Невеликі дощі пройдуть на Заході. У середу, четвер та п`ятницю у столиці за справу візьметься Oldenburgia, витіснить рештки теплішого повітря: вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів – дуже холодно».

Отже, завершиться жовтень на Тернопільщині холодного погодою, а початок листопада принесе морози і опади у вигляді мокрого снігу. Втім, попередні прогнози синоптиків оптимістичні – осіннє тепло обіцяє повернутися у листопаді.

Софія Романська