Листопад на Тернопільщині дебютує теплом. За прогнозами синоптиків, у перші дні місяця стовпчики термометрів місцями підвищуватимуться до +19 градусів. Втім, вночі можливі невеликі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, перші дні листопада тішитимуть сонячним небом і сухою погодою.

«Листопад дебютує сухою погодою та навіть сонячним небом. У вівторок вітер стихне, сильного не буде. Температура повітря вночі очікується низькою, від 2 морозу до 4 тепла, бо ж – прояснення, а вдень потепліє до +9 +13 градусів. Найтеплішою завтра виявиться західна частина України. Найближчої ночі там передбачається +3 +8 градусів, а впродовж завтрашнього дня чудові +14 +19 градусів. Як я вже згадувала, дощ з’явиться у четвер, 3-го листопада і стане холодніше. Проте загалом поки що серйозного холоду не видно, по сезону. Вночі +2 +6 градусів, часами, при проясненнях, до нуля чи незначних “мінусів”, а в денні години +7 +13 градусів, із коливаннями», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, від середи на Тернопільщині похолоднішає, а також пройдуть дощі.