Два роки отримувала пенсію померлого тернополянина 58-річна листоноша з обласного центру. Жінка шляхом обману забирала неналежні їй гроші щоразу підробляючи підпис отримувача.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вчиненні підозрюваною кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що протиправним зловмисниця займалася впродовж двох років. У лютому 2016 року, коли пенсіонер не прийшов отримати свої кошти, адже, як згодом з’ясувалося, чоловік помер ще 16 січня цього року, у листоноші виник злочинний умисел на присвоєння коштів. Лихі наміри жінка реалізовувала два роки – слідчі задокументували 23 епізоди її злочинної діяльності. Кожного разу, отримуючи пенсію за померлого, працівниця Укрпошти власноруч розписувалася у відомості замість отримувача.

Загалом заволоділа майже 25 тисячами гривень, повідомляють у поліції.