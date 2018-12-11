Лише за вихідні на Тернопільщині сталося 12 ДТП

11/12/2018 Розмір тексту:

Упродовж вихідних на дорогах області трапилося 12 аварій, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції області Катерина Басалига. Складено 8 адміністративних протоколів через керування автомобілем у нетверезому стані.

Причина більшості ДТП, які сталися на Тернопільщині, у перевищенні дозволеної швидкості руху транспортних засобів. Нагадаємо, упродовж тижня патрульні області використовують один радар для вимірювання швидкості руху.

«Прилад ТруКам використовується на ділянці дороги М-09 «Тернопіль-Львів-Рава Руська». Там дозволена швидкість – 50 км. за годину. Проте за допомогою цього приладу поліцейські постійно фіксують перевищення швидкості руху на цій ділянці руху. Про вимірювання швидкості руху водіїв попереджає спеціальний знак. Загалом ми потребуємо набагато більше приладів для вимірювання швидкості руху, ніж один. Очікуємо, що невдовзі ми ще отримаємо кілька таких засобів. А загалом кожен водій та пішохід мають пам’ятати про безпеку на дорозі та дотримуватись правил, а патрульна поліція допоможе в цьому», – відзначив начальник управління Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук.

Додамо, від початку року в Україні трапилося близько 130 тисяч аварій, у них загинуло понад 2600 людей.

Софія Романська