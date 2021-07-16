Лише за один день на Тернопільщині втопилися троє людей

У дні літньої спеки, яка зараз панує на теренах нашого краю багато людей рятуються від палючого сонця на берегах водойм. Та не кожен дотримується правил безпечної поведінки на воді. Ціна такої необачності іноді надто висока…

З початку року у водоймах Тернопільської області вже загинули 18 людей, з них 3 неповнолітніх. Відлік життів, забраних водою, продовжено 15 липня. Цього дня втопились 3 людини, повідомляють у ДСНС.

Зокрема, о 11:58 в м. Збараж Тернопільського району в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 2 метри від берега, виявлено тіло місцевого жителя, 1970 року народження. Ймовірна причина смерті – утоплення. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучався резервний караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону.

13:40. В с. Кабарівці Зборівської ТГ Тернопільського району в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 40 метрів від берега, виявлено тіло місцевого жителя, 1973 року народження. Ймовірна причина смерті – утоплення. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучався черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону.

19:49. В с. Тростянець Саранчуківської ТГ Тернопільського району в місцевому ставі виявлено тіло жителя с. Квіткове даної громади громадянина, 1991 рок народження. Тіло загиблого витягнуто з води місцевим населенням. Ймовірна причина смерті – утоплення.