Шістьох нетверезих водіїв виявили патрульні в ніч на суботу.

Усі водії отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільщини.

“Шановні громадяни, не варто ставити антирекорд по кількості безвідповідальних кермувальників!

Під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати те, що відбувається довкола, та вчасно реагувати на зміну обстановки.

– Порушується координація.

– Людині складно керувати своєю поведінкою.

Нагадуємо, що заборонено:

– керувати транспортним засобом у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин;

– передавати керування іншій особі, яка вживала алкоголь або заборонені для водіїв ліки чи речовини;

– вживати алкоголь чи заборонені речовини після ДТП або зупинки поліцейським і до проведення огляду на стан сп’яніння.

Друзі, не сідайте за кермо в нетверезому стані чи під дією наркотиків. Бережіть себе і не створюйте небезпеки для інших учасників дорожнього руху!”, – повідомляють у патрульній поліції.