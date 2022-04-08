Лише за одну добу на Тернопільщині у п’яних водіїв вилучили шість автомобілі

Шість автомобілів вилучили за добу у п’яних водіїв на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За дві доби понад два десятки нетверезих кермувальників позбулися своїх автівок на час війни.

Нагадаємо, рішення про вилучення автомобілів для потреб Збройних Сил України прийняли в обласній військовій адміністрації. Як зазначив Володимир Труш, попри воєнний стан окремі водії сідають за кермо напідпитку. Щоб попередити такі порушення в області, автівки нетверезих водіїв вилучають. Власникам їх повернуть після завершення війни. А до того часу вони служитимуть військовим. “Акція “Випив — сів за кермо — віддав автомобіль на потреби ЗСУ” триває. На жаль, наші люди не розуміють по-доброму. Зараз йде відправка людей в армію, транспортні засоби будуть необхідні. Машини будуть використовуватися тільки для Збройних Сил України. Хочу звернутися до всіх жителів області – не сідайте нетверезими за кермо”.

Загалом від початку війни у нетверезих жителів Тернопільщини вилучили близько двохсот автівок. Ними вже користуються у Збройних Силах України. Власникам машини повернуть після завершення війни.