8 років проведе за ґратами злодій, який неодноразово вчиняв крадіжки на Зборівщині.

Зборівський районний суд, погодившись із позицією прокурора, визнав винним за ч. 3 ст.185 КК України раніше судимого жителя Львівщини та призначив йому міру покарання у виді 8 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Прокурором доведено у суді, що звільнений з місць позбавлення волі чоловік, відбувши термін покарання за крадіжки, належних висновків з пережитого досвіду не зробив й на шлях виправлення не став. У ніч з 19 на 20 грудня 2017 року житель сусідньої області проник у приміщення відділення поштового зв’язку села Ярчівці Зборівського району та викрав звідти матеріально-грошові цінності на суму майже 3000 грн. Тієї ж ночі він обікрав квартиру по вул.8 Березня у м. Зборові, винісши речі на суму майже 9 000 грн та викрав близько 5 000 грн з приміщення магазину «37 плюс», що у м. Зборові по вул. Б. Хмельницького.

За вчинені злочини винуватцю знову доведеться сісти за ґрати на 8 років 3 місяці, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.