Лише за два дні в області спіймали два десятки браконьєрів

09/01/2019 Розмір тексту:

Протягом 4-5 січня 2019 року інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля було викрито 18 порушень. З них: шість – за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 11 – за ч. 3 ст. 85 КУпАП та одне – за ст. 88-1 КУпАП.

Так, при перевірці на ринку у м. Чортків Тернопільської області продавець не зміг надати документи, що свідчать про законне походження водних біоресурсів. В результаті у порушника вилучено 3,6 кг риби (короп – 5 шт., щука – 2 шт. та товстолоб – 1 шт.). Складено протокол про адміністративне правопорушення. Риба вилучена та залишена правопорушнику на відповідальне зберігання до рішення суду.

Також на р. Серет, поблизу с. Малашівці Зборівського району виявлено 11 порушників правил рибальства, на яких складено протоколи (ч. 3 ст. 85 КУпАП) за перевищення дозволеної загальної кількості гачків на «жерлицях».

На р. Дністер, біля с. Печорна Заліщицького району виявлено грубі порушення правил рибальства. Двоє громадян ловили рибу за допомогою вудок з трійниками (методом багріння). Порушникам вдалось впіймати 31 рибину: підуст звичайний – 26 шт., судак звичайний – 1 шт., головень – 2 шт., карась сріблястий – 1 шт. та сом – 1 шт. загальною вагою 4 кг. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 1 870 грн. Заборонені знаряддя лову в обох порушників було вилучено.

На р. Серет, поблизу с. Касперівці Заліщицького району виявлено двох громадян, які ловили рибу сіткою “екран” та вудкою з трійником. Порушники встигли добути такі водні біоресурси: карась сріблястий – 15 шт., верховодка – 9 шт., судак – 1 шт., плітка 26 – шт., окунь – 6 шт. та йорж звичайний – 3 шт., вагою 5,3 кг. За матеріалами справ нараховано збитків на суму 3 281 грн. Складено адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучено.

На р. Збруч, неподалік с. Залісся Борщівського району виявлено двох громадян, які займалися незаконним виловом риби забороненими знаряддями лову (“острогою”). Завдяки оперативним діям інспекторів, порушникам не вдалось завдати шкоди водним біоресурсам. Складено два адміністративних протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Два заборонені знаряддя лову вилучено.

Управління Держрибагентства у Тернопільській області закликає громадян не порушувати правил рибальства та збуту риби. У разі виявлення фактів браконьєрства – прохання терміново повідомляти на «гарячу лінію» відомства: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.

Довідково:

Нагадаємо, протягом 2018 року працівниками Тернопільського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами, громадськими організаціями, співробітниками поліції та екоінспекції проведено 483 рейди. В результаті цих заходів було викрито 503 порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, виявлено 129 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 288 – за ч. 3 ст. 85 КУпАП, 18 – за ст. 88-1 КУпАП та дев’ять – за ст. 85-1 КУпАП. Також складено 59 безгосподарських актів.