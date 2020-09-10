Учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло четверо чоловіків і одна жінка.

Це найбільше смертей через COVID-19 від початку епідемії. А загальна кількість летальних випадків в області сягнула майже сотні.

У селі Велика Лука Тернопільського району через коронавірус помер 54-річний чоловік, у селі Стінка Бучацького району COVID-19 забрав життя 63-річного чоловіка, у Тернополі – 76-річного. У Шумському районі з коронавірусною інфекцією помер 84-річний чоловік. У Збаражі COVID-19 забрав життя 74-річної жінки.

«Із зростанням рівня захворюваності кількість летальних випадків в області почала збільшуватися. В Україні зараз простежується протилежна тенденція – зменшення кількості летальних випадків. Але якщо проаналізувати показники, то на Тернопільщині показник летальності становить 1,2 на сто хворих, це найнижчий показник, порівняно з іншими областями. Показник летальності в Україні – 2,1. Ми бачимо, що в окремих районах і лікарнях вища летальність, а в інших – нижча», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Найчастіше помирають від COVID-19 люди з групи ризику. За словами епідеміологів, коронавірус забрав життя значної кількості старших людей.

Софія Романська