Поліція на Тернопільщині відстежує дотримання карантинних вимог. Відтак учора в області було складено 34 адміністративні протоколи. До відповідальності притягнули власників ресторанів, перевізників, працівників торгівлі.

В області працюють мобільні групи у складі поліцейських, фахівців Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, представників місцевого самоврядування, які контролюють виконання карантинного режиму.

«Ситуація в області залишається напруженою, кількість хворих зростає, лікарні переповнені. З 14 вересня ще два райони Тернопільщини – Заліщицький і Збаразький – віднесені до найвищого рівня небезпеки – “червоної” зони. Відтак правоохоронці продовжують посилено працювати та притягувати порушників до адмінвідповідальності. Лише неухильне дотримання норм адаптивного карантину допоможе стабілізувати ситуацію в області та вийти з негативної зони», – зазначає заступник начальника ГУНП в області Михайло Білецький.

Порушення карантинних вимог передбачають штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Софія Романська