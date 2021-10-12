Лише за день на Тернопільщині палії трави спричинили більше десятка пожеж

12 пожеж гасили рятувальники на Тернопільщині учора через підпали сухої трави та сміття. Був ризик перекидання вогню на лісосмуги та будівлі.

Пожежі сухої трави та сміття — часті випадки восени в усіх населених пунктах краю. Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, на гасіння пожеж необхідні значні ресурси. Кожен виїзд рятувальників обходиться у десятки тисяч гривень.

“9 жовтня сталася пожежа у місті Тернопіль на площі Героїв Євромайдану в приміщенні недобудованої Тернопільської обласної бібліотеки. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 1 м. кв. У селі Кривче виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,4 га. А в селі Коропець виникла пожежа сміття на території стихійного сміттєзвалища на площі 30 м. кв. У Бучачі Чортківського району виникла пожежа сміття у сміттєвому контейнері та на відкритій території поблизу нього. У селі Лошнів виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,2 га. У місті Тернополі на вул. Бережанська виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 30 м. кв. У Бучачі виникла пожежа сміття в металевому сміттєвому контейнері. Під час гасіння врятовано від знищення вогнем розташований поруч гараж”.

Екологи наголошують: через самовільні спалювання природних залишків пошкоджуються ґрунти, а в повітря виділяються небезпечні для здоров’я речовини.