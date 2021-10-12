12 пожеж гасили рятувальники на Тернопільщині учора через підпали сухої трави та сміття. Був ризик перекидання вогню на лісосмуги та будівлі.
Пожежі сухої трави та сміття — часті випадки восени в усіх населених пунктах краю. Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, на гасіння пожеж необхідні значні ресурси. Кожен виїзд рятувальників обходиться у десятки тисяч гривень.
“9 жовтня сталася пожежа у місті Тернопіль на площі Героїв Євромайдану в приміщенні недобудованої Тернопільської обласної бібліотеки. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 1 м. кв. У селі Кривче виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,4 га. А в селі Коропець виникла пожежа сміття на території стихійного сміттєзвалища на площі 30 м. кв. У Бучачі Чортківського району виникла пожежа сміття у сміттєвому контейнері та на відкритій території поблизу нього. У селі Лошнів виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,2 га. У місті Тернополі на вул. Бережанська виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 30 м. кв. У Бучачі виникла пожежа сміття в металевому сміттєвому контейнері. Під час гасіння врятовано від знищення вогнем розташований поруч гараж”.
Екологи наголошують: через самовільні спалювання природних залишків пошкоджуються ґрунти, а в повітря виділяються небезпечні для здоров’я речовини.
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