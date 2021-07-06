Лише в одній громаді на Тернопільщині виявили майже три десятки стихійних сміттєзвалищ

26 стихійних сміттєзвалищ виявили у Шумській громаді.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього середовища області Роман Нитка. Через порушення природоохоронного законодавства міську раду притягнули до відповідальності.

Шумська ОТГ нараховує 43 населені пункти. У більшості з них — стихійні сміттєзвалища. “У результаті перевірки міської ради, яка налічує 43 населених пункти, виявлено 26 стихійних сміттєзвалищ, встановлено відсутність роздільного збирання корисних компонентів, розробленої схеми санітарної очистки населених пунктів та місцевої програми поводження з відходами, у більшості населених пунктів не організовано збирання та видалення побутових відходів, виявлено захоронення неперероблених побутових відходів та відсутність інвентаризації і паспортизації зелених насаджень. Також встановлено порушення на території об’єктів природо-заповідного фонду, де відсутні інформаційні охоронні знаки, а території не відмежовані”.

У Шумській громаді інспектори склали 27 протоколів про адміністративні правопорушення та винесли 15 постанов. Загальна сума штрафів — 13650 грн.