Лише у 57 школах на Тернопільщині провакциновано 80% працівників.

Про це повідомила начальниця управління освіти області Ольга Хома. Такі школи зможуть продовжувати очне навчання в умовах посилення карантину.

“На сьогодні ми маємо 57 закладів освіти в Тернопільській області, де є вакциновано понад 80 % працівників. Хочу зазначити, що будь-який заклад, який переходить на дистанційну форму навчання, не маючи 80% вакцинованих, якщо там за день два відсоток збільшується – то такий заклад автоматично переходить на офлайн навчання. Якщо в закладі 80 % вакцинованих працівників, то там можуть надавати освітні послуги навіть за умови червоної зони, але це стосується лише закладів початкової школи, дошкільних та спеціальних освітніх закладів” – зазначила Ольга Хома.

536 працівників закладів освіти Тернопільщини зробили щеплення від коронавірусу учора. Педагогів вакцинували мобільні бригади, котрі приїздили безпосередньо до шкіл та дитсадків. Медиків скерували до закладів освіти, аби максимально спростити процедуру вакцинації для вчителів.