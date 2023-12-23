Кривава війна забрала життя ще одного молодого воїна, нашого земляка Романа Васильовича Хамуляка.

Воїн жив у селі Грабовець Великогаївської громади. Йому було лише 25 років.

Про важку втрату повідомив голова громади Олег Кохман.

“Герой загинув поблизу Богданівки (Бахмутський напрямок), що на Донеччині, захищаючи Україну та кожного з нас.

Лише недавно Роман одружився. Попереду було ціле життя, багато планів, надій та сподівань…

Від себе особисто та всієї Великогаївської громади висловлюю щирі співчуття дружині Дарʼї, батькам та усім рідним Героя.

Розділяємо разом з родиною цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи.

Вічна пам’ять і слава українському воїну-Герою, який мужньо захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні очільника громади.