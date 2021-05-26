З травня усі субсидії виплачуватимуться у готівковій формі.

Про це повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка. Це пов’язано із завершенням процесу монетизації субсидій в Україні.

Минулого опалювального періоду субсидію надавали у грошовій формі двома механізмами: готівкові виплати, які отримувало майже 95% отримувачів субсидії, безготівкові форми, ними користувалося близько 5% домогосподарств. Як зазначив Олег Воронка, з травня цей перехідний процес завершується, і всі субсидії будуть виплачуватися у готівковій формі.

“З травня 2021 року відбулися зміни у програмі житлових субсидій. Серед них — повністю готівкова форма виплат. Всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до грудня поточного року до кінця 2021 року зможуть отримати відповідні кошти. Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в «Ощадбанк», вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в «Ощадбанку», мають відкрити рахунок, після чого вони матимуть змогу отримати зекономлені розміри субсидій протягом минулого опалювального періоду для їх використання на власні потреби”.

Нагадаємо, щоб отримати субсидію в літній період, необхідно написати заяву в управлінні соціального захисту населення області. Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики або сайту департаменту соціального захисту населення області. У документах необхідно вказувати правдиву інформацію про всі доходи. У разі неправомірного використання, субсидію змусять повернути.