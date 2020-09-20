За добу на Тернопільщині підтверджено 220 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано 4 летальних випадки. Померли 77-річна тернополянка, 69-річний мешканець Копичинець, 88-річна жителька села Грибова Лановецького району та 35-річний тернополянин.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (84 особи)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Жуків – 1
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 6
• с. Озеряни – 1
• с. Нивра – 1
• с. Гермаківка – 1
• с. Мушкатівка – 2
• с. Іване-Пусте – 2
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (11 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Підзамочок – 2
• с. Бариш – 1
• с. Старі Петликівці – 1
• с. Млинки – 1
Гусятинський район (7 осіб):
• с. Городниця – 1
• м. Копичинці – 4
• смт Гусятин – 1
• с. Постолівка – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• с. Бересток – 1
• м. Заліщики – 2
• с. Бедриківці – 3
• с. Мишків – 2
• с. Шипівці – 1
• с. Дунів – 1
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Чернихівці – 1
• с. Ліски – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Малий Глибочок – 1
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 5
• с. Купчинці – 2
• с. Покропивна – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Яструбове – 3
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 8
• м. Почаїв – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Великі Млинівці – 3
• с. Крижі – 1
• с. Зеблази – 1
• с. Затишшя – 1
️Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Юськівці – 1
• с. Грибова – 4
• с. Іванківці – 1
• с. Нападівка – 1
️Монастириський район (5 осіб):
• м. Монастириська – 4
• сел. Коропець – 1
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Новосілка – 2
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Тернопільський район (22 особи):
• с. Настасів – 1
• смт Велика Березовиця – 6
• с. Підгородне – 2
• с. Баворів – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Застінка – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Курники – 1
• с. Біла– 1
• с. Петриків – 2
• с. Шляхтинці – 2
• с. Соборне – 1
Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 5
Шумський район (5 осіб):
• с. Вілія – 1
• с. Мала Іловиця – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Онишківці – 1
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