Зі скорботою повідомляємо ще одну сумну звістку.
29 червня у Донецькій області загинув житель селища Підволочиськ, солдат 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Юрій Остапів.
Захисник отримав поранення, несумісне з життям. Бійцю було лише 26 років.
“Висловлюємо щирі співчуття сімʼї та рідним загиблого воїна. А також друзям та побратимам усім тим, хто знав, любив та поважав Юрія.
Нехай Господь прийме його в Царство Небесне та дарує вічну памʼять!
Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні Підволочиської селищної ради.