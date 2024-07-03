Лише 26 років: на фронті загинув молодий захисник з Тернопільщини

Зі скорботою повідомляємо ще одну сумну звістку.

29 червня у Донецькій області загинув житель селища Підволочиськ, солдат 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Юрій Остапів.

Захисник отримав поранення, несумісне з життям. Бійцю було лише 26 років.

“Висловлюємо щирі співчуття сімʼї та рідним загиблого воїна. А також друзям та побратимам усім тим, хто знав, любив та поважав Юрія.

Нехай Господь прийме його в Царство Небесне та дарує вічну памʼять!

Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні Підволочиської селищної ради.