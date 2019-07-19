3 5 народних депутатів, обраних у мажоритарних округах в 2014 році, лише двоє мають реальні шанси перемогти в 2019 році.

З надією…

У 164 окрузі (центр – Збараж) натиск конкурентів стримує свободівець Михайло Головко. Йому на “п’яти” наступає ціла збірна кандидатів – Ігор Василів з Зе-команди, тимошенківець Вадим Боярський, радикал Богдан Яциковський, порошенківець Валерій Чоботар та голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець. Власне, запекла конкуренція між рештою кандидатів може зіграти на руку більш відомому Головку, який є одним з топ-спікерів “Свободи”.

Шанси втримати мандат також зберігає Микола Люшняк, який балотується по 166 округу (центр – Теребовля). На ці вибори колишній кличківець йде самовисуванням. Його підтримують місцеві еліти та церква.

Натомість в опонентів Люшняка мало політичного досвіду та ресурсів. Кандидатам від брендових “Слуги народу” та “Голосу” Ігорю Сопелю та Олегу Вітвіцькому бракує впізнаваності та репутаційних здобутків серед виборців, а депутат Тернопільської міськради Володимир Бліхар невідомо яким чином потрапив на сільський округ. Та ще й балотується від партії Тимошенко.

Без особливої надії

Значно гірші справи у колег Люшняка і Головка.

Вибори застали зненацька депутата по 163 тернопільському окрузі Тараса Пастуха. “Самопоміч”, під брендом якої він став нардепом в 2014 році, зараз перебуває в електоральній ямі. Відтак шанси переобратися у такій короткій кампанії невисокі. У Тернополі зараз в тренді “Слуга народу”. Менше прихильників у “Голосу” та екс-БПП. Відтак, несподіваним фаворитом у місті став Андрій Богданець з партії Зеленського. І чи зможуть старі політики його випередити – питання дуже сумнівне.

Ще більш очевидною є перспектива здати мандати у двох порошенківців – одіозного Олега Барни і Тараса Юрика. В рідному 167 окрузі (центр – Чортків) більшість людей готові проголосувати за будь-кого, лиш не Барну. Хороші шанси на перемогу у трьох Володимирів – Гевка з партії Зеленського, Іванишина з партії Смєшка та мера Чорткова Шматька. Не треба також списувати з рахунків кандидата з партії Вакарчука – мера Заліщик Аллу Квач.

Що ж до 165 округу (центр – Зборів), мандат в якому захищає Юрик, то тут усе ясно – шансів скласти конкуренцію відомому аграрію та меценату Івану Чайківському не має ніхто. Керівник “Агропродсервісу” на фоні втоми людей від порошенківців є свіжим та затребуваним у виборців кандидатом.

Замість резюме

Всім діючим нардепам 21 липня буде важко. У суспільстві дуже сильний запит на нових людей у владі. Це показують навіть дані голосування читачів “За Збручем”. Запит на нових людей вміло сформований та підіграється командою Зеленського. Схоже, що в Україні при владі люди, які дуже добре вміють керувати на масовому рівні емоціями людей. І поки що у них це виходить.