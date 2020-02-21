Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували факт телефонного шахрайства. Після спілкування з аферистом з рахунку жительки обласного центру зникло 17700 гривень.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік й представився працівником фінансової установи. Додзвонювач повідомив, що стався збій системи й необхідно здійснити перереєстрацію банківської картки, зазначивши персональні дані, що й зробила краянка.

Вже через певний проміжок часу жінка перевірила стан рахунку й виявила нестачу коштів. За допомогою звернулася до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.