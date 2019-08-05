Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції.

Потерпілий повідомив, що після телефонної розмови з псевдопрацівником банку з його карткового рахунку зникла чимала сума.

Як встановили правоохоронці, до тернополянина зателефонував невідомий, який представився банкіром. Чоловік запевнив краянина, що через збій системи відбулося автоматизоване блокування електронного гаманця краянина. Аферист попросив уточнити персональні дані, аби усунути несправність. Місцевий мешканець нічого не підозрюючи зазначив всі дані, які потребував додзвонювач. Через певний проміжок часу перевіривши залишок на рахунку, заявник виявив відсутність коштів в розмірі 15155 гривень. За допомогою звернувся до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертаються до мешканців Тернопільщини з проханням бути обачними й не довіряти невідомим, які просять уточнити персональні дані, які стосуються банківських рахунків. Якщо вам телефонують невідомі особи, називаючись працівниками будь-якого банку (служби безпеки, моніторингу, контакт-центру), з вимогою провести “ідентифікацію”, картки або надати будь-які інші персональні дані, найкраще негайно припинити розмову. Якщо ж ви надали шахраям дані своєї платіжної картки, негайно зверніться до контакт-центру банку та заблокуйте картковий рахунок.