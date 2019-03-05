“Липовий” банкір видурив у жительки Тернопільщини 62000 гривень

05/03/2019 Розмір тексту:

Впродовж доби працівники поліції задокументували два факти шахрайства щодо жителів Гусятинського та Збаразького районів. Потерпілих об’єднує їх довірливість, адже громадяни різними способами повідомляли аферистам конфіденційну інформацію за допомогою якої невідомі спустошували їх електронні гаманці.

Жителька села Сидорів повідомила, що на її засіб зв’язку надійшло сповіщення про те що її банківський рахунок заблоковано. Аби активізувати картку необхідно на вказаний номер телефону надіслати зміст повідомлення, яке надійде через декілька хвилин. Жінка нічого не підозрюючи так і зробила. Вже згодом перевіривши стан рахунку, потерпіла виявила нестачу в розмірі 62000 гривень, розповідають у поліції.

Ще один заявник мешканець села Грицівці. У ході розмови з псевдобанкіром чоловік повідомив персональні дані завдяки яким невідомий вчинив транзакцію та завдав краянину матеріальний збитків на суму 3136 гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.